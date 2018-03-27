Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Mart 2018 18:33:18 Tarihinde eklenmiştir.

Devlet bu 150 kişinin peşinde! Uçuracak...

'Milli ilaç' projesinde Türk araştırmacıların çalışmalarını finanse edecek ve buluşlarını patentleyecek bir fon kurulacak. 5 Türk şirketi fona katılmayı kabul etti. Yol haritası çıkarıldı. ABD’de tıp alanında çalışan 150 civarında araştırmacıya ulaşılacak.

Devlet bu 150 kişinin peşinde! Uçuracak...

Türkiye, son dönemde, birçok teknolojiye sahip olmak için programlar geliştiriyor, yatırımlar yapıyor. Bunlardan en popüler olanı yerli araba markası… Ancak milli uçak, milli tank, milli savaş gemisi, milli piyade tüfeği, milli füze, nükleer teknoloji gibi daha birçok alanda çalışma var. Bunlardan biri de milli ilaç! Türkiye’nin hedefleri arasında “Global sağlık hizmet ve ürün ticaretinde iddialı bir oyuncu, önemli bir ilaç geliştirme merkezi haline gelmek ve milli molekülün, Türk bilim insanları ve yerli firmalar tarafından geliştirilmesini sağlamak” da yer alıyor.

Türkiye’de ilaç üretimi öteden beri yapılıyor ancak bunlar yabancı şirketler tarafından geliştirilmiş ilaçların lisanslı üretimleri şeklinde… Formülü Türkiye’de üretilmiş, molekülü Türk şirketleri tarafından bulunmuş bir ilaç yok… Bu tür buluşlar milyarlarca dolar yatırım gerektirdiğinden bu ticari riski uluslararası ölçekte büyük iş yapan, büyük Ar–Ge bütçeleri ayırabilen küresel ilaç şirketleri alabiliyor. Türkiye’de devletin işin içinde olması bu bakımdan zorunlu. Birinci sorun kaynak! İkinci sorun ise insan kaynağı!.. Türkiye’nin böyle bir kaynağı var ama onları ABD’li, Avrupalı şirketler kapmış durumda. Milli ilaç projesini sahiplenen özel sektör kuruluşlarının da dikkati bu araştırmacıların üzerinde. İlk tespitlere göre 150 kişi! Bunların bazıları büyük proje ekiplerinin içinde, hatta başında!
 
'BAŞBAKAN İLE 10 KEZ GÖRÜŞTÜK'
 
ABD Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu ile Başkan Yardımcısı Dr. Kemal Oğuz Kalafat Başbakan Binali Yıldırım’ın direktifi ile çalışıyorlar. Yol haritası, iş programı çıkarmışlar. Terzioğlu, “Türkiye 25 milyar lira ödüyor yılda. Başbakan Yıldırım’ın ABD ziyaretinde konu gündeme geldi. ABD’deki Türk profesörlerin, araştırmacıların başarıları anlatıldı ve buluşlarının başka ülkelerin üzerine patentlendiği konuşuldu. ABD’de ilaç araştırmaları üzerinde çalışan gruplarda, işin mutfağında çok sayıda Türk araştırmacı var” dedi.
 
Türkiye bu gücünü kullanabilir ve yerli ilaç, molekül üretebilirse 9 -10 milyar dolar tasarruf edebilir. Dahası ihracatını yapabilir. Uğur Terzioğlu, “Başbakan Yıldırım’la belki 10 kez buluştuk. Şuna bağlandı; ‘İlaç şirketleriyle görüşün (74 şirket var!) Davet ettiğim zaman bu işte bizimle olurlar mı? Bakın, ona göre çağıralım’ dedi. Biz de ondan sonra görüşmelere başladık. Başbakan bir danışmanı görevlendirdi, günün 24 saati bizimle iletişimde. Biz de Eczacıbaşı, Abdi İbrahim (Nezih Barut), Kaya Turgut (Turgut İlaç) Ersin Erfa (Cenetrion) ve Turkuaz Medikal ile görüştük. Hepsi sıcak baktı, ‘varız’ dediler. Görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.
 
YOL HARİTASI HAZIR
 
- ABD’de Türk yöneticilerin liderliğinde bir girişim sermayesi fonu kurmak, önde gelen Türk bilim insanlarının yönetimi altında, ilaç ve medikal cihaz şirketlerine hisse yatırımları yapmak.
 
- Bu firmaların icra kurullarında söz sahibi olmak ve Türk ilaç firmalarının bünyelerine katılmalarının yolunu açmak.
 
- ABD’nin en önemli AR-GE merkezlerinde ABD bilim dünyasındaki Türk diasporasının teknolojilerini ticari bir platforma taşımak, diasporanın uluslararası arenada ses getirecek projeler geliştirmesinin yolunu açmak.
 
- Türk şirketleri, üniversiteleri, araştırma hastaneleri ve AR-GE kurumlarına girişim sermayesi ile finansman sağlamak.
 
- ABD’de en başarılı bilim merkezlerinde AR-GE faaliyetlerini eş-zamanlı yürütmek isteyecek Türk firmalarını fonlamak,
 
- Stratejik sağlık ve ilaç alanlarında kor kabiliyet ve rekabetçi avantaj geliştirecek yatırımları desteklemek.
 
Bu şirketlerle görüşmenin amacı ne? Dr. Kemal Oğuz Kalafat anlattı:
 
“Başlangıçta 70 – 100 milyon dolar fon gerekir. Hükümet de içinde olacak. Şirketler, yatırımcılar bu desteği sağlayacak. Kendi patentimiz, molekülümüz yok. Üretmek için patent parası ödüyoruz. Hükümet ilaç endüstrisini stratejik kabul ediyor, yüksek teşvikler veriyor. Hedef kendi molekülümüzü üretmek. Önde gelen Türk firmalarını bir araya getireceğiz. Kendi molekülünü üreten 13 ülke var. ABD, İsrail, Kore, Japonya… Molekül üretebilen 14. ülke olmak istiyoruz. Her 10 molekülden 8’i ABD’de üretiliyor. Çünkü orada bunun eko sistemi var. En elit hocaları da toplasanız, araştırma ortamı, özgürlükler ortamı, sağlıklı bir eko sistem olmadan yapmak zor. Koreliler de ABD’de yapmış. Bu önde gelen araştırmacılar içinde Türk hocalar da var. Hotamışlıgil gibi. Laboratuvarında 60 kişi çalışıyor, 30’ü Türk.”
 
BAŞARANLAR NE YAPTI?
 
Son yıllarda özellikle İsrail, İrlanda, Çin, Japonya, Rusya ve Güney Kore gibi ülkeler aktif teknoloji politikaları sonucu, sağlık ve ilaçta ciddi mesafeler aldı, global oyuncu oldular. Bunu özel sektör yatırımlarının beraberinde, kamunun desteğiyle yaptılar.
 
İsrail: Yozma Programı, Teva İşbirliği Fonu, Bridge Investment Fund, Massachusetts-İsrail Yaşam Bilimleri İşbirliği Fonu ile yaptı.
 
İrlanda: Innovation Fund Ireland, Enterprise Ireland ve Ulusal Emeklilik Rezerv Fonu ve Elan Corporation Venture Capital ile başardı.
 
Güney Kore: LG ve Samsung’un biyoteknoloji yatırımlarına ek olarak, Harbour Pacific Capital LLC, Korea Investment Corporation ile sektörde söz sahibi oldu.
 
 
Kaynak: Dünya
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Urfalılar İçin Güzel Haber,Artık Çok Kolay!
Urfalılar İçin Güzel Haber,Artık Çok Kolay!
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa hastanelerinde verilen sağlık raporları ile ilgili yeni bir çalışma başlatıldı. Yeni sisteme göre hastalar çok daha kısa sürede raporlarını almış olacaklar.
Amerika'da Yapılan Urfa'da da Yapılıyor!
Amerika'da Yapılan Urfa'da da Yapılıyor!
Hafta sonu Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öncülüğünde yapılan Kapalı Ameliyat Kursuna katılan Amerikan Johns Hopkins Hastanesi doktorlarındanProf. Dr.MostafaBorahay, ‘Amerika’da yapılan ameliyatın aynısı Şanlıurfa’da yapılıyor’ dedi.
9 Bin Kişi Alınacak!
9 Bin Kişi Alınacak!
Bin 320'si ortaöğretim mezunlarından, 827'si ön lisans mezunlarından ve 6 bin 853'ü lisans mezunlarından olmak üzere toplam 9 bin sözleşmeli personel alacak.
Bunu Sakın Yapmayın!
Bunu Sakın Yapmayın!
Kulak çubuklarının, kulak kanallarının içine sokulması mantar oluşumundan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına kadar birçok önemli hastalığa yol açabilir.
Hastanedeki skandalda yeni gelişme
Hastanedeki skandalda yeni gelişme
Dicle Üniversitesi’ndeki HIV’li doğum skandalıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.
Erdoğan talimat verdi,Gereğini yapın!
Erdoğan talimat verdi,Gereğini yapın!
Güvenlik soruşturmaları aylardır sürdüğü için zorunlu hizmet ataması yapılmayan ve nedenle mesleklerine başlayamayan yaklaşık 1000 tıp fakültesi mezunu genç doktor adayına umut doğdu.
Bakanlık Ceza Yağdırdı!
Bakanlık Ceza Yağdırdı!
Denetimler 1 Milyonu Geçti.
Deniz Baykal'la,ilgili bomba iddia
Deniz Baykal'la,ilgili bomba iddia
Baykal'ın eşi bile yanına girebilmek için bir dizi işlemden geçiriliyor.
Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...
Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...
CHP'li Gürer’in soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye’de bir yılda yeni kanser teşhisi konulan kişi sayısının 163 bin 417 olduğunu açıkladı.
Ünlü besteci kalp krizi geçirdi!
Ünlü besteci kalp krizi geçirdi!
Arabesk müziğin önemli bestecilerinden Cengiz Tekin, dün evinde kalp krizi geçirdi.
Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın! Tükürüğünüz suyun yüzeyinde kalmıyorsa…
Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın! Tükürüğünüz suyun yüzeyinde kalmıyorsa…
Uykudan uyandığınızda aç karnına yapacağınız bu test sayesinde birçok hastalığın altında yatan kandida mantarı enfeksiyonu ortaya çıkarıyor...
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Girdi...
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Girdi...
Eyyübiye ilçesinde bulunan 850 Yatak kapasiteli Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ''Organ Bağışı ve Doku Nakli Birimi'nin hizmet vermeye başladığı bildirildi.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿