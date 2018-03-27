Başkan Bayık, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Beraberinkilerle semt pazarı ve çarşı esnaflarını ziyaret edip, esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Bayık, geçmişe nazaran esnaflarımızın hem sorunları hem de talepleri azalmış durumda.

2009 yılına kadar hiç bir koruma ve hijyen ortamı olmadan gelişi güzel sergi açan esnaf ve vatandaşlarımızın bize iletmiş oldukları talepler doğrultusunda başlattığımız çalışmalarla, bugün herkesin rahatlıkla ulaşabileceği nezih bir mekanda pazar yerini açtık. Hem ulaşım bakımından hem de hijyen konusunda büyük bir kolaylık sağlayan semt pazarı, özellikle bayan kardeşlerimiz için memnuniyet verici sonuçlar veriyor. Bunun farklı ve en önemli sonuçlarından biri de ekonomik akışın ilçede canlı kalması noktasıdır. Buna rağmen, her fırsatta Hayvan pazarı ve semt pazarı başta olmak üzere ilçe genelindeki bütün esnaflarımızı zaman zaman ziyaret edip varsa yeni taleplerini alıyor ve bununla ilgili gerekli çalışmalarımızı başlatıyoruz. İlçedeki bütün esnaf kardeşlerime hayırlı ve bereketli işler diliyorum. Allah kimsenin emeğini heba etmesin dedi.