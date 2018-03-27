Başkasının Rehberinde hangi İsimle Kayıtlısınız?

GetContact ile neler yapılabiliyor?
Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak olsa da, başka kişilerin sizi rehbere nasıl kaydettiğini görme yeteneği, uygulamanın en çok dikkat çeken ve kullanılan noktası.
GetContact nasıl kullanılır? Özellikleri neler?
Arama engelleme
İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları yapan numaraları raporlayarak diğer GetContact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.
Yazının başında da dediğimiz gibi, GetContact milyonlarca kullanıcının izin verdiği rehber verilerini ortak bir havuzda buluşturuyor.
Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.
Keşfet (En çok kullanılan özelliği)
GetContact uygulaması, arkadaşlarınızın rehberlerinde sizi nasıl kaydettiğini gösterebilen ayrıca çevrenizdeki daha önce tanıdığınız kişileri, numara yoluyla bulabildiğiniz sosyal bir topluluk.
Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.
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