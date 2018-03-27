Başkasının Rehberinde hangi İsimle Kayıtlısınız?

Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan bu tür uygulamalar, veri güvenliği açısından çok tavsiye edilmese de, kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyorlar. Özellikle GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak olsa da, başka kişilerin sizi rehbere nasıl kaydettiğini görme yeteneği, uygulamanın en çok dikkat çeken ve kullanılan noktası.İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları yapan numaraları raporlayarak diğer GetContact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.Yazının başında da dediğimiz gibi, GetContact milyonlarca kullanıcının izin verdiği rehber verilerini ortak bir havuzda buluşturuyor.Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.GetContact uygulaması, arkadaşlarınızın rehberlerinde sizi nasıl kaydettiğini gösterebilen ayrıca çevrenizdeki daha önce tanıdığınız kişileri, numara yoluyla bulabildiğiniz sosyal bir topluluk.Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.