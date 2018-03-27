AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN ZEYTİN FİDANLARI DİKTİLER

Şanlıurfa Valiliği himayesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destekleri ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uyguladığı Okullarımız Doğa ile El Ele Projesi kapsamında okullarda ağaçlandırma çalışmaları devam ederken, Afrin Şehitlerimizin anısına Yzb. Ali Saip Ursavaş Kışlası içerisinde ayrılan bölüme de zeytin fidanı dikimi için bir tören düzenlendi.Şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerin isimlerinin okunmasıyla devam eden tören, protokol üyeleri ve öğrencilerin zeytin fidanlarını toprakla buluşturmasıyla devam etti. Her zeytin fidanına birer Türk bayrağının asıldığı fidanlıkta, şehit aileleri duygusal anlar yaşadı.Fidanların toprakla buluşması ve sulanmasının ardından, etkinliğe katılarak fidan diken öğrencilere Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali tarafından Fidan Sertifikası verildi. Sertifikada, “Değerli Doğa Dostu; …Zeytin Dalı Harekatında canlarını feda eden şehitlerimizin ölümsüzleştirilmesi adına 26 Mart 2018 tarihinde Yzb. Ali Saip Ursavaş Kışlasında “Zeytin Dalı Herakatı Şehitları Hatıra Ormanına bir adet zeytin fidanı dikerek vatan için dökülen kanların toprakta yeşermesine katkı sağlamıştır” ifadesi yer aldı.