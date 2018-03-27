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Bu haber 27 Mart 2018 13:24:09 Tarihinde eklenmiştir.

BAŞKAN DEMİRKOL, ŞEHİT ANNESİ İLE “ZEYTİN” FİDANI DİKTİ

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Afrin’e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatında geçen şubat ayında şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun adının verildiği parkta, şehidin annesi Yasemin Çubukçu ile birlikte zeytin fidanı dikti.

BAŞKAN DEMİRKOL, ŞEHİT ANNESİ İLE “ZEYTİN” FİDANI DİKTİ

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Afrin’e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatında geçen şubat ayında şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun adının verildiği parkta, şehidin annesi Yasemin Çubukçu ile birlikte zeytin fidanı dikti.

Başkan Fevzi Demirkol, eşi Adile Demirkol ile birlikte Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Parkını ziyaret etti. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural’ın yer aldığı ziyarette, Başkan Demirkol parka gelen şehidin annesi Yasemin Çubukçu ve beraberindekileri karşıladı. Başkan Fevzi Demirkol, şehidin annesine bağ sağlığı dileklerini tekraren ileterek, her zaman için yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Fevzi Demirkol ile birlikte şehit oğlunun isminin yaşatıldığı parka, operasyona adını verilen zeytin fidanlarını toprakla buluşturup, can suyunu veren Yasemin Çubukçu, “Çok teşekkür ediyorum. Başkanımız bizi çok gururlandırdı, çok mutlu etti. Allah razı olsun. Oğlumuzun adı her yerde yaşayacak” dedi.

Başkan Fevzi Demirkol da, şehit Muhammed Cihangir Çubukçu’nun şehadetinin gayesini gençlere anlattıklarının altını çizerek, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yanı başımızda hamdolsun zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatında, hayatını kaybederek şehit olan Şanlıurfa’nın öz evladı şehidimiz, Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun şehadetinin gayesini gençlere anlatmak ve ayrıca ismini ebeden yaşatmak adına taziyenin birinci gününde bir parkımıza Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ismini verdik. İnşallah onun şehadetinin gayesini gençlerimize anlatmaktayız. Şehidimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Muhammed Cihangir Çubukçu, kendi annesini ve babasını, evlatsız bırakarak, bizim analarımızın, babalarımızın rahat yaşamalarını sağlamak için şehit oldu. Şehitlerimizin yakınlarına karşı vefamız, bizim namus borcumuzdur. Ben, şehidimizin annesi Yasemin hanıma şunu ifade etmek istiyorum; bir evladınız şehit oldu, 81 milyon evladınız oldu.”

Başkan Fevzi Demirkol ve şehit annesi, zeytin dikimlerini bitirdikten sonra parktan ayrıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatında, 3 Şubat 2018’de Suriye’nin Afrin bölgesinde şehit düşen Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun ismi, Haliliye Belediye Meclisinden alınan kararla Veysel Karani Mahallesinde bir parka verilmişti.
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