Eyyübiyeli Annelerden Mektup Var

“Annemden Mektup Var” projesi Eyyübiye İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından oluşturulmuş bir proje. Yoksulluğa paralel olarak gelişen mevsimlik göç, eğitimden kopuş ve toplumsal baskı sorununa, kadının okuryazar olmasının önündeki engeli kaldıran projede anneler, Bir tabelada ne yazdığını öğrenmek için, rehberde bir numarayı bulmak için ve hatta doğru otobüse binip evine gitmek için bile olsa öğrenmesi gereken okuma yazma eğitimi için kurs görüyorlar.İlk meyvelerini veren “Annemden Mektup Var” projesinde, Umuroba İlkokulunda okuma yazma azmini gösteren bir anne, en çok da çocuklarının derslerinde yardımcı olmak için canla başla çalıştıklarını ifade ederken, okumayı bilmenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu dile getirdi.