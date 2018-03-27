Demirkol, Urfalı Öğrencilere Sponsor Oldu

Urfa’dan 30 öğrenci, Tübitak’ın düzenlemiş olduğu proje yarışmasına katıldı. Malatya’da düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerin masrafları Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından karşılandı.Projelerini sunmak üzere Malatya’ya doğru yola çıkan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, yarışma için de oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdiler.Öğrencilere sponsor olan Fevzi Demirkol’a öğrenciler ve aileleri teşekkürlerini sundular.