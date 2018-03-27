Tokmak, TEMFED 5. Olağan Genel Kuruluna Katıldı

Bu haber 27 Mart 2018 10:37:07 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) kapsamında 5. Olağan Genel Kuruluna Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Selahattin Tokmak katıldı. 5. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleşti.5. Olağan Genel Kurulunda gerçekleşen seçimler sonucunda Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (Temfed) Genel Başkanı Hacı Ali Taylan,yeniden başkanlığa seçilirken, Şutem Başkanı ise TEMFED asil yönetimine girdi.