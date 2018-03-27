​Okuma Aşkı Engel Tanımıyor...

Öğrenmenin önünde engelin olmadığını yaşına rağmen okuma yazma öğrenme azmiyle herkese örnek olan Saide Erdoğan, tam 109 yaşında. Yaşına rağmen içindeki öğrenme isteği ile Koruklu Köyünde açılan okuma yazma kursuna katılan Saide Teyze kursun ilk gününden bu zamana kadar bir gün bile eğitimini aksatmadan canla başla çalışarak okuma yazma öğreniyor.109 yaşındaki teyzemizin okuma yazma öğrendiğini duyan Akçakale Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, Akçakale’nin Koruklu Köyünde ğitim gören Saide Teyzeyi ziyaret etmekte gecikmedi.Koruklu Köyüne giderek okuma yazma kursunuz ziyaret eden Tekyıldız şunları ifade etti;“Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip ERDOĞAN ve muhterem eşleri Sn Emine ERDOĞAN hanımefendinin başlatmış olduğu okuma yazma seferberliğine ilk günden bu yana vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermekte.Kadını, erkeği; genci, yaşlısı derken birçok kesimin birlikte rağbet gösterdiği okuma yazma kursları, ilçemizde de beklenenin üzerinde ilgi gördü. Öyle ki, okuma aşkı hiçbir engel tanımıyor. Bunun en güzel örneği İlçemiz Koruklu köyünde, 109 yaşındaki Saide ERDOĞAN teyzemizdir. Saide teyze, köyünde açılan okuma yazma kursuna aşkla şevkle ilk günden itibaren gitmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen bu denli azimle, istekle okuma yazma öğrenmek isteyen Saide teyze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim de dikkatimizden kaçmadı. Bugün kurs merkezimize giderek, Saide teyzemizi bu örnek davranışından ötürü tebrik ettik. Bizleri duygulandıran teyzemize teşekkür edip, ziyaretimizi tamamladık.”