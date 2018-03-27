Herkes bu uygulamayı konuşuyor!

ugün sosyal medyada büyük yankı uyandıran GetContact uygulaması nasıl indirilir? GetContact uygulaması uygulamayı kuran kişilerin rehberindeki numaraları kendi havuzuna aktararak diğer sorgulama yapan kişilerle paylaşıyor.GetContact uygulaması epey ses getirdi. Kullanıcılar ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamadan uygulamayı telefonlarını indirip rehber bilgilerini paylaşıyor. Peki bu ne kadar doğru? Ne kadar sağlıklı? Telefon numaranızın başka rehberlerde hangi isimde kayıt edildiğini nasıl görebiliyorsunuz? Aslında Get Contact yeni bir şey yapmıyor; yıllar önce yayında olan CiA tipi uygulamalar gibi kullanıcılar telefon rehberini paylaşıyor ve ortak bir havuzda bu bilgiler toplanıyor. Haliyle kullanıcılar bu uygulamaya girip rehberini paylaşan arkadaşlarının telefon rehberinde isminin nasıl göründüğünü öğrenebiliyor.Uygulamanın asıl amacı kullanıcıları rahatsız eden telefon numaralarının aramasını önemek için filtre koymak. Ancak uygulamanın az önce anlattığımız yanı oldukça merak uyandırdığından son günlerde yoğun bir ilgi var.İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları raporlayarak diğer Getcontact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Getcontact, gücünü milyonlarca kullanıcısından alır. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.Sizi arayan kişinin kimliğini, rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.Getcontact, aynı zamanda harika bir sosyal topluluktur. Gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişileri, ortak arkadaşlarınız aracılığı ile iletişim kurmanızı sağlar. Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.Geçtiğimiz günlerde gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren sitelere yaptırım uygulamıştı.