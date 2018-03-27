Bakandan Büyük Müjde,Urfa'da da Kurulacak!

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuğa istismarın önlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadeledeki yeni uygulamaları anlattı. Kaya, 81 ilde çocuk koruma kurulları oluşturulacağını belirterek, ev ev dolaşarak aile içindeki sorunları tespit edeceklerini kaydetti.



Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Kaya'nın açıklamaları şöyle:

- Çocuklara yönelik koruyucu-önleyici hizmetler ne olacak?

Biz çocukla ilgili konularda uluslararası sözleşmeleri de imzalamış bir bakanlık olarak BM Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında 2018-2023 Ulusal Çocuk Strateji Belgesi Eylem Planı hazırladık. Bunu çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Strateji belgemiz ve eylem planımızda çocuğun korunması ve üstün yararı ilkesinde çok detaylı çalışmalar var. 81 ilimizde Çocuk Koruma Kurulları kurulacak. İlgili bütün paydaşların yer aldığı kurullar bunlar. Bu eylem planı, il il özel çalışmaları yürüteceğimiz bir plan olacak. Hangi ilin neye ihtiyacı varsa o doğrultuda illerin sorunlarına yönelik özel çözümler üreten eylem planları yapılacak.

- Her ile farklı planlama ve çözümler mi oluşturulacak?

Mesela Ağrı’da erken yaşta evliliklerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu gördük. Bunun üzerine Ağrı’ya yönelik özel bir çalışma yaptık. Ağrı’da erken yaşta evliliklerle ilgili mücadele strateji belgesini hazırladık. Bu doğrultuda bu eylem planımızda erken yaşta çocukların zorla evlendirilmesiyle ilgili mücadele eylem planı olacak. Her ilin ihtiyaçlarına yönelik özellikle spesifik konularda çalışmalar olacak.

- Yani ev ev sorunları mı tespit edeceksiniz?

Bizim bir ASDEP projemiz var. Aile Sosyal Destek Projesi. 2017’de 1500 personel aldık. Bu sene 4 bin yeni ASDEP personeli almayı hedefliyoruz. Bu da bu alanda atama bekleyen kardeşlerimiz için önemli bir müjde. ASDEP, arz odaklı hizmet anlayışıyla bizim ev ev girdiğimiz, ailenin bütün ihtiyaçlarını taradığımız, evde bir yaşlı mı var desteğe ihtiyacı olan, okula gitmeyen çocuk mu, şiddete uğramış bir kadın mı var evin sosyal olarak incelemesinin yapıldığı bir hizmet projesidir. ASDEP ile önümüzdeki dönemde ev ev giriyoruz. ASDEP personeli bizim bakanlığımızın devletin sıcak görünen yüzü olacak. Evlere girecek ama bizim asıl istediğimiz kalplere girmesi. Girdiği evde gönülleri fethetmesini istiyoruz.