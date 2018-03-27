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Bu haber 27 Mart 2018 03:25:26 Tarihinde eklenmiştir.

Engelli çocuğa istismar tuzağı!

40 ila 60 yaşlarındaki 6 sapık, Facebook’ta tanıştıkları 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna istismarda bulundu.

Engelli çocuğa istismar tuzağı!

FACEBOK'TA ‘TA KANDIRDILAR

İstanbul’da yüzde elli Mental Retardasyon (zeka geriliği) bulunan 14 yaşındaki D.G. Facebook’ta B.A. (41) isimli adamla arkadaş oldu. B.A. küçük kıza sevgilisi olmasını teklif etti. İsteği geri çevrilen B.A.’nın tanıdığı olan İ.A. da küçük kızla Facebook’tan tanıştı. İ.A., çocuğu Beyazıt’ta buluşmak için ikna etti. Bir ayakkabıcının alt kattaki deposuna indirdiği D.G.’ye cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan sapık İ.A., D.G.’yle buluştuğunda engelli olduğunu fark ettiğini, tuvalet ihtiyacı için depodaki lavaboya götürdüğünü, sonra da otobüsle evine gönderdiğini söyledi. 

SAPIĞA TUTUKLAMA

Mahkemeye sevk edilen İ.A. ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pedagog eşliğinde ifade veren D.G., Facebook üzerinden B.A. (40), N.A. (50), H.A. (48), N.A (60) ve ismini bilmediği bir adamın daha kendisine cinsel içerikli mesaj yolladığını söyledi. Zanlıların tespiti için çalışma başlatıldı. 

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