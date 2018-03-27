Urfa'da Tefeci Operasyonu,Gözaltılar Var!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,tefecilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan Operasyon sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.