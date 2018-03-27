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Bu haber 27 Mart 2018 03:07:25 Tarihinde eklenmiştir.

Herkese Güzel Haber,Dev Teşvik Geliyor...

Hükümet, sağlık alanında reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Toplam 291 ilaç Türkiye'de üretilecek, Ankara’da çekilen röntgen Hakkâri’de görülebilecek. Sosyal güvenlikte 80 olan e-devlet uygulaması 120’ye çıkıyor.

Herkese Güzel Haber,Dev Teşvik Geliyor...

Sarıeroğlu, geçen yıl 350 milyon reçete yazıldığını anımsatarak, "Bu yıl sağlık için 87 milyar liralık kaynak ayırdık. AK Parti, bütün hastaneleri, eczaneleri, birçok özel sağlık hizmet sunucusunu vatandaşa açtı. Sağlığa ulaşımdaki engelleri kaldırdı" dedi.


Bakan Sarıeroğlu, bugün 8 bin 200 ilacın geri ödeme listesinde bulunduğunu anımsatarak, ilaçta yerlileşme için 2.5 milyar liralık ödeme yapıldığını söyledi.

1- GÖRÜNTÜ PAYLAŞIM PROJESİ: Görüntü paylaşım projesi yaşama geçiriliyor. Ankara'da çekilen röntgen Hakkâri'de görülebilecek.

2- ORGAN NAKLİ, AMELİYATLARA DÜZENLEME: Ameliyat, laboratuvar ve acil hallerdeki işlemler ile organ nakli gibi başlıklarda gerçekleştirilen işlemlerde düzenlemeye gidilecek. Hem vatandaşa hem de hizmet sunucularına katkı sunacak adımlar atılacak.

3- TAHLİLLER HIZLANACAK: Tetkik ve Tahlil Paylaşım Projesi yaşama geçirilecek. Tahlil ve tetkik süreci hızlandırılırken, İstanbul'da yapılan kan tahlili başka bir şehirdeki hastaneden görülebilecek.

4- 291 İLAÇ TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK: İlaçların yurtiçinde üretimi teşvik ediliyor. Birinci aşamada 146, toplamda 291 ilaç Türkiye'de üretilecek. Geçen yıl yurtdışından gelen ilaca 1.9 milyar liralık ödeme yapılırken, Türkiye'de üretimin artırılması için teşvikler güçlendiriliyor. 77 milyarlık sağlık giderinin 25 milyarını ilaçlar oluşturuyor.

5- HASTANELERE KARNE: Hastane sicil karnesi uygulaması Türkiye geneline yayılıyor.

6- FATURALARA ÇİFTE DENETİM: Hastanelerin verileri derlenerek elektronik ortamda fatura kontrolü imkânı sağlayan bilişim altyapısı bu yıl hizmete açılıyor. Yapılacak düzenlemelerle mükerrer faturalandırmanın önüne geçilecek.

7- İŞ YERİNDE E-REÇETE: İşyeri hekimlerine e-reçete zorunluluğu geliyor. Hastanelerin fatura ekinde gönderdiği bilgiler elektronik ortama taşınıyor.

8- E-DEVLET UYGULAMASI ARTIYOR: Sosyal güvenlikte 80 olan e-devlet uygulaması 120'ye çıkıyor.

9- SAĞLIK SUNUCULARINA TEŞVİK: Hastanelerde istihdam teşviklerinin tamamından yararlanması sağlanıyor.

10- GSS BORÇLARI SİLİNİYOR: Gelir testine girenlerin genel sağlık sigortası borcu siliniyor. Bunun için verilen süre 2 Nisan'da doluyor.

11- ENGELLİLERE HIZLI TEDAVİ: Yüzde 40 ve üzeri engelli kişilerde sevkler doğrudan yapılacak, tıbbi gerekçe aranmayacak.

12- KAREKODUN KAPSAMI GENİŞLİYOR: Eczanelerde uygulanan karekod hastanelerde uygulanmaya başlıyor.

13- GERİ ÖDEME LİSTESİ GÜNCELLENİYOR: İlaç geri ödeme listesindeki sayı 8 bin 200'e ulaştı. İhtiyaca göre güncelleme devam edecek.

14- İLAÇ KULLANANA KORUMA: Geçen yıl yetim ilaca 3.5 milyar lira ödendi. Bilimselliği kabul edilmiş tüm yetim ilaçlar ödeme kapsamına alınacak.

15- HER ALANDA KOLAYLIK: Vatandaşlar işitme cihazlarını aldıktan sonra fatura tahsili için SGK'ya gelmek zorunda kalmayacak. (Sabah)
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