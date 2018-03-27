Urfalı Baba Kartal'da Anıldı!

Anma gecesi, gazeteci Ali Kırca’nın moderatörlüğündeki söyleşiyle başladı. Konuşmaların Müslüm Gürses’in hayatını konu alan bir belgesel film gösterildi. Filmde ünlü sanatçının hayatının yanı sıra Türk müzik dünyasına yansımaları anlatıldı.

"33 yıllık hayat arkadaşıydık"

Anma gecesine rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Gürses'in eşi Muhterem Nur ile bir telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Nur konuşmasında, "İkimiz birbirimize çok yakındık. Arkadaş, sevgili, her türlü yakındık. Birbirimize bir can gibiydik, bağlılığımız ve sadakatimiz vardı. Dürüstlüğümüzü 33 sene beraber yaşadık" dedi. Ali Kırca’nın, “Herkesin severek dinlediği Müslüm Gürses kimi severek dinlerdi?” sorusu üzerine Muhterem Nur, ünlü sanatçının Sibel Can’ı severek dinlediğini ifade etti.

Arabesk Müziğe "Mutlu Ol Yeter" Şarkısıyla Başladı

Müslüm Gürses’in prodüktörü Muhteşem Candan, anma gecesinde yaptığı konuşmada, "Toplumda birleştirici bir tarafı da var. Müslüm Gürses, müzik hayatına türkülerle başlamıştı. Arabesk ile buluşması ilk olarak Burhan Bayer’le oldu. Onun şarkılarını seslendirdi. ‘Mutlu Ol Yeter’ şarkısıyla başlayan bir arabesk hayatı var. Unkapanı’nda çok büyük satışlar yaptı" diye konuştu.

"Seyircinin karşısında olmayı tercih ederdi"

Müslüm Gürses'le ‘Firuze’ filminin çekimlerinde yolları kesişen Ezel Akay da konuşmasında, "Gürses'in kliplerden çok hoşlandığını düşünmüyorum. Şarkı söylemeyi ve seyircinin karşısında olmayı, müzisyenlerle birlikte çalıp söylemeyi daha çok seviyordu" dedi. Geceye katılan Ahmet Selçuk İlkan ise Gürses’le birlikte yer aldığı yurt dışı konserlerini anlattı. İlkan, "Gurbet Konserleri ismini verdiğimiz konserlere, ülkemizin ayakta alkışlanan 10 sanatçısıyla giderdik. Müslüm Gürses’in hayatını anlatmak istersek, iki devrede anlatırız. Muhteşem’den önce ve sonra. Ben öncesini de biliyorum. Aynı şehrin insanlarıydık. İlk şarkıları ben vermiştim ona" dedi. Gazeteci Nurettin Soydan ise medya penceresinden Gürses'i anlattı. Anma gecesinde Elif Kaya ve İstanbul Arabesque Project de Gürses'in en sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda gazeteci Ali Kırca’ya çiçek takdim eden Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Halil Şener, “Kartal Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz adına bu çiçeği konuklarımız adına Ali beye veriyorum” dedi.