Herkes onu soruyor! Doktor nerede?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da Doktor Metin Kuş'un yokluğu herkesin dikkatini çekti. Survivor Panorama'nın canlı yayınında Metin Kuş'un nerede olduğu açıklandı.Eski yarışmacı İhsan Tarkan, Panorama'da Metin Kuş'un İstanbul'da işinin olduğunu bu nedenle Survivor'da kadın doktorun dahil olduğunu belirtti.