Başkan Çiftçi: Okuma Alışkanlığını Her Eve Taşımamız Lazım

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Şanlıurfa genelinde açmış olduğu 8 kütüphane ve okuma salonlarında bir dizi etkinler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Turgut Özal Çocuk Kütüphanesinde gerçekleştiren etkinlerde gönüllerince eğlenme imkanı bulan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapılan kitapları dağıttı.

Programda gençlere ve çocuklara nasihatlerde bulunan Başkan Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik birçok projeyi sürdürüyoruz" dedi.

Eğitimin ailede başladığını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak ilk işlerimizden biri kütüphaneler şube müdürlüğünü kurarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Şehrimizde kurduğumuz 8 Kütüphane ve okuma merkezi ile hizmet verirken hedefimiz olan her mahalleye bir kütüphane anlayışımız devam ediyor ve bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

Projelerimizden olan 1 Milyon kitap dağıtım çalışmalarını etaplara bölerek yıl içinde belli aralıklarla dağıtıyoruz, buradaki amacımızda okuma alışkanlığını sürekli hale getirmektir. Okuma alışkanlığını bizim eve taşımamız lazım. Tüm Kitapseverlerin, öğrencilerin ve kütüphanecilerin haftasını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan düzenlenen etkinlere katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürleri, desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür ettiler.