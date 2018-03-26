HAMURKESEN’DE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Kırsal mahallelerde yaşayan gençlerin de spor yapmasını isteyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelere sentetik çim saha kazandırmaya devam ediyor. Karaköprü Belediyesi tarafından toplu taşımalı eğitimin olduğu kırsal mahallelerde yaptırılan sentetik çim sahalardan bir tane Hamurkesen kırsal mahallesine kazandırıldı.

Coşkulu bir şekilde yapılan açılış törenine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çevre kırsal mahallelerde yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsalda yaptıkları semt sahalarının karşılığını aldıklarını, gençlerin buralarda spor yaptığını, köyler arası turnuvalarla etkileşim kurduklarını kaydetti.

Başkan Baydilli şöyle konuştu:

“Biz 2014 Büyükşehir yasasıyla kırsal mahallelerin de belediyeye bağlanmasının ardından kırsalımızda merkezde olduğu gibi hizmet yapmaya devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde yol çalışmaları, çok amaçlı salonlar ve semt sahaları yapıyoruz. Hamurkesen mahallemiz de ilçenin en büyük kırsal mahallelerinden biri. Burada yaptığımız semt sahasıyla birlikte bu mahallemiz ve çevre kırsal mahallelerde yaşayan gençlerimiz burada maçlar yapacak, turnuvalar düzenleyecekler. Bugün de köyler arası futbol turnuvasının final maçı burada oynandı ve güzel bir açılış oldu. Sahamızın Hamurkesen ve diğer kırsal mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Metin Baydilli açılışta köyler arası futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupalarını verirken, turnuvada emeği geçenlerin plaketlerini takdim etti.