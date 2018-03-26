Ceylanpınar'da Şemsiyeli

Gönül Sokağı, üzerinde yapılacak çalışma ile rengarenk şemsiyelerle dekore edilecek. İlçe merkezinde halk arasında Kasaplar Çarşısı olarak bilinen cadde üzerine yapılması planlanan proje dahilinde gerçekleştirilecek çalışma ile sokak boyunca toplam 450 adet renkli şemsiye ile süslenecek.

CADDE TRAFİĞE KAPATILACAK

Rengarenk şemsiyelerin olacağı sokakta geçtiğimiz günlerde restorasyon yapılmıştı. Daha önceden atıl durumda olan sokak Ceylanpınar Belediyesi tarafından çeşitli renklere boyandı. Şemsiyelerin yanı sıra gece ışıklarıyla desteklenecek olan Gönül Sokağı vatandaşın uğrak yeri olacak. Öte yandan caddede bulunan kilitli parke taşları da sökülerek yerine bazalt türü taş serimi yapılacak. Sokakta incelemelerde bulunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, caddenin trafiğe kapatılacağını ve yakın zamanda çalışmaların bitirileceğini ifade etti.

"GÖNÜL SOKAĞI İLE BİRLİKTE CEYLANPINAR'IN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Gönül Sokağı ile Ceylanpınar'ın çehresinin değişeceğini söyledi. Atilla, "İlçemizde bulunan Gönül Sokağı'nda incelemelerde bulunduk. Sokağımız daha önceden atıl ve kullanılamaz bir haldeydi. Vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları değişik tarzda otantik bir ortam yapmak istedik. Şemsiyeleriyle, bazalt taşlarıyla ve gece ışıklarıyla ortaya güzel bir yapı çıkacak. 3 gün sonra yerde bulunan parke taşları söküp yerine bazalt taşları döşemeye başlayacağız. Aynı zamanda caddeyi de trafiğe kapatacağız ki vatandaş rahat bir nefes alsın. Gönül Sokağı ile birlikte Ceylanpınar'ın çehresi değişecek. Ceylanpınarlı vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Öte yandan vatandaşlar ise sokağı ilçeye kazandırdığı için Başkan Atilla'ya teşekkürlerini iletti.