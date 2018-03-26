BAŞKAN DEMİRKOL, PAZAR MESAİSİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Fevzi Demirkol, her pazar günü olduğu pazar mesaisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sultan Fatih Mahallesindeki Ali Şelli Parkında, güneşli havayı fırsat bilerek vakit geçiren vatandaşlarla görüşen Başkan Demirkol, yapılan çalışmalarla ilgili de vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlardan gelen talepleri alarak, ilgili müdürlüklere çözümü için talimat veren Başkan Demirkol, oyun alanındaki çocuklarla da sohbet etti.

Parkta yapılan akvaryum ve engelli şarj dolum istasyonu ile peyzaj düzenlemelerini de yerinde inceleyen Başkan Fevzi Demirkol, incelemelerini tamamladıktan sonra parktan ayrıldı.