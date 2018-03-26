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Bu haber 26 Mart 2018 17:16:42 Tarihinde eklenmiştir.

EYYÜBİYE BELEDİYESİNDEN “HUKUKİ BOYUTLARIYLA KUDÜS MESELESİ”

Eyyübiye Belediyesi ve Hukukçular Derneği tarafından organize edilen “Hukuki Boyutlarıyla Kudüs Meselesi” konulu panel yoğun katılımla gerçekleştirildi.

EYYÜBİYE BELEDİYESİNDEN “HUKUKİ BOYUTLARIYLA KUDÜS MESELESİ”

Eyyübiye Belediyesi ve Hukukçular Derneği tarafından organize edilen “Hukuki Boyutlarıyla Kudüs Meselesi” konulu panel yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eyyübiye Belediyesi ve Hukukçular Derneği tarafından organize edilen, İlim Yayma Cemiyeti tarafından da desteklenen “Hukuki Boyutlarıyla Kudüs Meselesi” yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleşen panele, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin yaptığı panele konuşmacı olarak katılan, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Cavit Tatlı, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Av. Yasin Kayacı ile Hukukçular Derneği Genel Başkan Yardımcısı Av.  Adem Yıldırım, Kudüs’ün sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını, tüm Müslümanların meselesi olduğunu belirttiler.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin Kudüs şiirini okuduğu panelde duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, panelde Kudüs’le ilgili verilen hukuki bilgilerden faydalandılar. Kudüs ile ilgili sunumunda yapıldığı programda konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İçinde bulundukları coğrafyanın bir kan gölü haline dönüştürülmeye çalışıldığını belirterek, İslam Coğrafyasının olduğu her yerde sıkıntı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.  Panelde konuşan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan ile Mehmet Ali Cevheri de Kudüs’ün sadece Filistin’in meselesi değil tüm Müslümanların meselesi olduğunu belirterek , programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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