Volkan'ın 6 gol isyanı!

Oldukça sinirlenen ve öfke patlaması yaşayan kaptanın soyunma odasında yüksek bir sesle, "Saçma sapan goller yedik. Takımı da beni de rezil ettiniz" diye bağırarak takım arkadaşlarına tepki gösterdiği ortaya çıktı.Volkan hazırlık maçında kalede kendisinin oynatılmasını da eleştirdi. Tecrübeli isim, "Madem bu bir hazırlık maçı, kendini göstermek isteyenler oynasaydı. Benim ne işim var" diye dert yandı.Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Boluspor'a 6-2 yenilmesi Volkan Demirel'in kariyerine de kötü bir istatistik olarak geçti. 90 dakika sonunda kalesinde tam 6 gol gören Volkan, kariyerinde ilk kez bir maçta bu kadar çok gol yedi.Sarı-lacivertli ekibin kaptanı özellikle Burak Aslan'ın 40 metreden attığı gole engel olamaması nedeniyle ağır eleştiriler almıştı.