Urfa Milletvekilleri,İddialar Üzerine O Bölgede!

Göbeklitepe’de arkeolojik alana beton döküldüğü iddiaları üzerine bölgeye giden HDP Urfa milletvekilleri Dilek Öcalan ve Osman Baydemir, incelemelerde bulunup, görevlilerden çalışmalara dair bilgi aldı.Dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Urfa’daki Göbeklitepe’ye ün kazandıran arkeolog Klaus Schmidt’in yine arkeolog olan eşi Çiğdem Köksal Schmidt’in, tarihi alana beton döküldüğünü sosyal medya hesabında paylaşıp buna ilişkin duyarlılık çağrısında bulunması üzerine HDP Urfa milletvekilleri Dilek Öcalan ve Osman Baydemir, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.Beraberlerindeki partililer ile birlikte Göbeklitepe’ye giden Öcalan ve Baydemir, hem tapınakta, hem de söz konusu tapınağa giden yolda incelemeler yaptı. Süren yol çalışmalarını izleyen vekiller, yine tapınakta bulunan görevlilerden çalışmalara dair bilgi aldı. (Evrensel)