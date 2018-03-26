Önen, Büyükelçilerle Diyalog Etkinliğine Katıldı

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Şanlıurfalı Hemşerimiz Abdülkadir Emin Önen, Tsinghua Üniversitesinde düzenlenen “Büyükelçilerle Diyalog” etkinliğine katılarak, Tsinghua Üniversitesi Konseyi Başkan Yardımcısı Guo Yong ile üniversitelerarası işbirliği konuları üzerine görüşüp, üniversite öğrencilerine Türkiye hakkında bir seminer verdi.Öğrencileri Türkiye’ye davet etti ve Çin Türkiye ilişkilerinin son yıllarda önemli bir ivme ile gelişmekte olduğunu, ilişkilerin geleceğinin parlak olduğunu belirtti.Büyükelçi Önen, Orta Asya’daki Türkî Cumhuriyetler tarafından ortaklaşa düzenlenen Nevruz kutlamalarına katıldı.2 dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekilliği, 2 yıl kadar da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini başarıyla sürdüren Şanlıurfa’mızın gururu olan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Emin Önen milli gururumuz, bayrak taşıyıcı hava yolumuz Türk Hava Yollarının Pekin ofisini ziyaret etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.Daha sonra Pekin’de temaslarda bulunan TEPAV heyetini Büyükelçilik konutunda kabul ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.Büyükelçi Önen, Çin'in önde gelen üniversitelerinden olan Tsinghua Üniversitesinde düzenlenen “Büyükelçilerle Diyalog” etkinliği kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulundu.Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde insanlar arası etkileşiminin önemli olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Şanlıurfalı Hemşerimiz Emin Önen, bu kapsamda öğrencilere Türkiye Bursları ve Türkçe Dil Kursları programları hakkında bilgiler vererek öğrencileri Türkiye'ye davet etti.“Büyükelçilerle Diyalog” etkinliği sunumunda Türkiye'nin ekonomi, siyaset ve dış politika alanlarında son yıllarda geçirdiği dönüşüm hakkında bilgiler veren Büyükelçi Önen, Çin Türkiye ilişkilerinin son yıllarda önemli bir ivme ile gelişmekte olduğunu ve ilişkilerin geleceğinin parlak olduğunu belirtti.Üniversite öğrencilerine Türkiye hakkında bir seminer veren Büyükelçi Önen, öğrencilerin sorularını cevapladı. Programın sonunda Büyükelçilik olarak hazırlanan Türk mutfağına özgü lezzetler öğrencilere ikram edildi. Etkinlik kapsamında Tsinghua Üniversitesi Konseyi Başkan Yardımcısı Guo Yong ile üniversitelerarası işbirliği konuları üzerine görüşen Büyükelçi Emin Önen, görüşmenin ardından Üniversite şeref defterini imzaladı.Büyükelçi Emin Önen, ziyaretlerinin yanı sıra, Orta Asya’daki Türkî Cumhuriyetler tarafından ortaklaşa düzenlenen Nevruz kutlamalarına da katıldı.