Urfa'da Bu Kadar Derneğin Ne İşi Var

İstanbul’da 37 farklı dernek varken, Urfa’da bu sayı tam 1200 tane…Derneklerin işleyişini ve amacını bilmeyen herkesin bir dernek kurma peşinde olduğu Urfa’da, kurulan derneklerin neye hizmet ettiği vatandaş tarafından merak ediliyor.İstanbul’da bile 37 dernek varken Urfa’da bulunan 1200 derneğin amacının ne olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, dernekleri siyasi rant olarak kullandıkları konusunda hemfikirler.Birçok insanın ise Dernek Başkanı sıfatını almak için dernek kurduğu ifade edilirken, Urfa’da dernek sayılarının fazla olması şehrin kalitesini düşmesine sebep oluyor.Halk, Urfa'da kanunlara göre yürütülen ve başarılı işler yapan derneklerin varlığına vurgu yaparak, amaçsız, keyfi ve sıfat kazanılmak için açılan gereksiz derneklerin denetlenmesi ve bir amaca hizmet etmeyen, faaliyet yürütmeyenlerin belirlenip kapatılması için yetkililere sesleniyor.