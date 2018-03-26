Baydilli'den Taraftarlara Çağrı,Maçlarda İstemiyorum!

Bir şehrin tanıtımında sporun öneminin çok büyük olduğunu söyleyen Başkan Metin Baydilli,“30 yıl aradan sonra amatörde mücadele eden Karaköprü Belediyespor’u 3. Lige çıkarak Şanlıurfa’ya profesonel bir takım kazandırdık. Bu mücadele taraftarlarımızın rolü çok büyüktü. Bir ilin bir ilçenin tanıtımında en önemli ayak spordur. Karaköprü Belediyespor’umuz da Şanlıurfa’mızı ve Karaköprü’müzü Türkiye’de çok güzel bir şekilde tanıtıyor” dedi.
Taraftarlardan istekte bulunan Başkan Metin Baydilli şunları söyledi:“Şanlıurfa’mız peygamberler şehridir. Biz hoş görü şehriyiz. Bu nedenle değerli taraftarlarımızdan tek isteğimiz var. Maçlara gelin, tezahüratınızı yapın ama küfür kullanmayın. Sizler örnek taraftarlar olun. Küfür ne Şanlıurfa’mıza nede Karaköprü’müze yakışır.” diye istekte bulundu. Ziyarette Başkan Metin Baydilli'ye anı olarak isminin yazılı olduğu Karaköprü Belediyespor forması hediye edildi.
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