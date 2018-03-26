Baydilli'den Taraftarlara Çağrı,Maçlarda İstemiyorum!

Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü Belediyespor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Başkan Baydilli taraftarlardan maçlarda küfür edilmemesini istedi. Her zaman gençlerin yanında yer alan ve gençlerle bir araya gelen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki Karaköprü Belediyespor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Baydilli'ye gençler uzun süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar Derneği'ndeki gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyespor'a gönül vermiş gençlerle bir araya gelmekten ve sohbet etmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.Bir şehrin tanıtımında sporun öneminin çok büyük olduğunu söyleyen Başkan Metin Baydilli,“30 yıl aradan sonra amatörde mücadele eden Karaköprü Belediyespor’u 3. Lige çıkarak Şanlıurfa’ya profesonel bir takım kazandırdık. Bu mücadele taraftarlarımızın rolü çok büyüktü. Bir ilin bir ilçenin tanıtımında en önemli ayak spordur. Karaköprü Belediyespor’umuz da Şanlıurfa’mızı ve Karaköprü’müzü Türkiye’de çok güzel bir şekilde tanıtıyor” dedi.Taraftarlardan istekte bulunan Başkan Metin Baydilli şunları söyledi:“Şanlıurfa’mız peygamberler şehridir. Biz hoş görü şehriyiz. Bu nedenle değerli taraftarlarımızdan tek isteğimiz var. Maçlara gelin, tezahüratınızı yapın ama küfür kullanmayın. Sizler örnek taraftarlar olun. Küfür ne Şanlıurfa’mıza nede Karaköprü’müze yakışır.” diye istekte bulundu. Ziyarette Başkan Metin Baydilli'ye anı olarak isminin yazılı olduğu Karaköprü Belediyespor forması hediye edildi.