Memur Olmak İsteyenlere Müjde!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen atamasını yapmaya hazırlanırken, 5 bin de ücretli öğretmenin kadroya geçişi sağlanacak. Bunun dışında kamu kurumları 20 bin 239 memur istihdamı için süreci başlattı.Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) 10 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 549, Aile Bakanlığı 155, Gümrük Bakanlığı 40 kişi alacak. Ayrıca tüm kurumlara 2 bin 500 engelli personel ataması yapılacak.YSK’nın alımına başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Zabıt katibi kadroları için 2 yıllık, mühendislik kadroları için de 4 yıllık üniversite mezunu olmak gerekiyor.POMEM’e başvuru için ise lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı KPSS’lerin birinden ‘P3’ puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS’den ‘P93’ puan türünden en az 70 ve üzeri puan alma şartı bulunuyor. Adaylar 23 Mart’a kadar ‘pa.edu.tr’ internet adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel olarak; öğretmen, mühendis, pilot, güverte ve makine subayı alacak.KPSS’den 60 puanı bulunan adaylar başvurabilecek. 18 ile 35 yaş arasında alımlar yapılacak. Gümrük Bakanlığı; 40 koruma güvenlik görevlisi, veznedar, ambar memuru, kimyager, ve diyetistyen alacak.