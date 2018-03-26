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Bu haber 26 Mart 2018 00:08:52 Tarihinde eklenmiştir.

Aralarında Urfa İsotu'da Var,Şok Olacaksınız!

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzun bir aranın ardından taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları ve ürünleri açıkladı. Bakanlığın açıkladığı listede 173 firmanın 282 ürünü buluyor.

Aralarında Urfa İsotu'da Var,Şok Olacaksınız!

Listede et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağ, bal, bitkisel yağ, çikolata ve enerji içeceği üretcilerinin ürünleri yer alıyor. Özellikle et ve yağlarda yapılanKuru köftede domuz eti, pul biberde boya, sucukta at- eşek eti, yoğurtta jelatin... taklit ve tağşişin boyutları inanılmaz boyuta ulaştı.

KÖFTEDE DOMUZ ETİ

Bir çok markada tek tırnaklı etine (at,eşek) rastlanırken, bazı firma ve restoranların domuz eti kullandığı ortaya çıktı. İstanbul Esenyurt’taki, bir restoranda Adana kıymasında, Tekirdağ Çorlu’da bir firmanın ürettiği kuru köfte ve sebzeli pişmiş köftede domuz eti tespit edildi.

Domuz eti tespit edilen bir diğer firma da Aydın’da üretim yapan bir sucuk üreticisi. Söz konusu firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuğunda domuz etine rastlandı.

BOYALI PUL BİBER 

Domuz eti ve tek tırnaklı etlerinin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda devreye giren ve sucuk, salam, sosis gibi ürünlerde et karışımını engelleyen tebliğin de delindiği görüldü. Sadece dana eti ile üretildiği iddia edilen ürünlerde kanatlı etine rastlandı. Yine bazı restoranların kıymalarında sakadat tespit edildi.

Türkiye’nin en büyük gıda firmalarından birinin ‘Uzun sosis avantajlı’ paketinde ise ‘baş eti’ görüldü. Özellikle bazı zeytinyağı üreticilerinin de taklit ve tağşişe sıklıkla başvurduğu ortaya çıktı. Edirne’de üretim yapan bir yağ üreticisinin ‘riviera zeytinyağı’ olarak sattığı ürüne mumsu maddeler ve pirina yağı karıştırıldığı ortaya çıktı. Şanlıurfalı bir biber üreticisinin isot kırmızı pul biberinde ‘boya’ kullandığı ortaya çıktı.

TULUMDA BİTKİSEL YAĞ

Birçok bal üreticisinin de ürünleri listede yer aldı. Ballarda fruktoz ve glukoza rastlandı. Takviye edici birçok gıdada ve enerji içeceklerinde ise ‘ilaç etken maddeleri’ bulundu. Süt ve süt ürünleri üreticileri de listede kendisine geniş yer buldu. Tulum peynirlerinde bitkisel yağ ve nişastaya, manda yoğurtlarında süt yağı ve harici yağlara rastlandı. Bazı yoğurtlarda ise jelatin tespit edildi.
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