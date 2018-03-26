YPG/PKK oraya sığınacak!

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Afrin harekatını eleştirirken, Fransa’nın önde gelen Fransız gazetesi Le Figaro 21 Mart 2018’te iki önemli habere yer verdi.Adriyen Jaulmez, haberinde “Suriye Kürdistanı için sonun başlangıcı olan bir yenilgi: Afrin” başlığını kullanırken, Georges Maulbrunot ise ’’Batılılar tarafından terk edilen Kürtler’’ diye yazdı.Jaulmes yazısında şu tespitlerde bulundu: “Suriye Kürtleri için mengene daralıyor. Türk Ordusu’nun Afrin’i ele geçirmesi, Kürt Rojava’sı rüyası için sonun başlangıcı anlamına geliyor. YPG’nin Suriye sahasında önemli bir silahlı güç olduğu tartışılmaz olsa da Kürtlerin özerk bir bölge kurmalarına uygun koşullar yok olmak üzere”.Jaulmes, PKK / PYD’nin yenilgiye uğramasının başlıca sebebi olarak Rusya’nın Türkiye’ye verdiği desteği satırlarına ekledi. Haberde, Rusya’nın ABD planını bozmak için harekete geçtiği vurgulandı. Jaulmes’in ayrıca Suriye hükümetinin de Afrin’den çıkışlara ve silah takviyesine izin vermediğini itiraf ederek, Şam yönetimini suçlaması dikkat çekti. Jaulmes yazısını şu ifadelerle bitirdi:“Rojava’daki ABD güçleri Kürtlerin son garantisini oluşturuyor. Ancak belirsiz ve değişen dış politika öngörülemez vaziyette. 20.yüzyılın kurbanları Kürtler 21.Yüzyılın başında da yalnızlar.’’Le Figaro’nun ikinci haberinde Münbiç konusu işlendi. Haberde, Afrin’i ele geçiren Türkiye’nin bir sonraki hedefinin Münbiç olduğu ve burada 200 Amerikan askeri olduğu hatırlatılarak NATO müttefikleri içinde çatışma tehdidinin arttığı vurgulandı. Haber şöyle devam etti:“Münbiç Afrin değil. Afrin’in aksine nüfusun büyük çoğunluğu yüzde 75’i Arap. Yönetimde Araplarla Kürtler arasında sorunlar mevcut. Kürtler Münbiç’in anahtarını Türklere bırakmayacak, bırakırsa bu geri çekiliş Kürtlere hem başka bir aşağılanma yaşatacak, hem de Tayyip Erdoğan doğuya doğru saldırılarını artıracaktır. Kürtlerin fazla seçenekleri yok, 2 bin Amerikan askerine güvenmek zorundalar. Fakat ABD müttefiki Türkiye ile ilişkilerinin daha kötüye gitmemesi için Türkler ile anlaşırsa Kürtler Münbiç’ten de kovulacaktır. Kürtler bu senaryoyu yaşamamak Şam’a sığınmak isteyebilirler.”(Aydınlık)