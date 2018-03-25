Başhekimlik Görevine Dağ Getirildi

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Melis Kurt, hastanenin başhekimliği ile beraber Sağlık Müdürlüğü Kurum Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.İşlerin yoğunluğundan dolayı Başhekimlik görevini Başhekim Yardımcısı Dr. İdris Dağ’a devretti.Vekâleten başhekimlik görevine başlayan Dr. İdris Dağ’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.