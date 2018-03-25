Urfalı Eski Başkandan Bomba İddia!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Urfalı Melih Gökçek Twitter hesabından, Muhsin Yazıcıoğlu'nu FETÖ'cü katillerin öldürdüğünü söyledi.

Melih Gökçek, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'na ilişkin bir tweet attı.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NU FETÖ'CÜ KATİLLER ÖLDÜRDÜ

Gökçek attığı tweetde, "Muhsin Yazıcıoğlu... Yiğit İnsan... Tavizsiz müslüman... İnancı için nefsini her seferinde ayakları altına alan kahraman... 25 Mart 2009’da FETÖ'cü katiller tarafından öldürüldü... Mekânı cennet olsun..." dedi.

YAZICIOĞLU DAVASINI FETÖ'CÜ YARGIÇLAR KAPATTI

Melih Gökçek,"Allah’a hamdolsun FETÖ'cü yargı mensupları tarafından kapatılan Yazıcıoğlu dosyası, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulup, yeniden Ankara Başsavcılığına gönderildi. İnşaAllah katillerden hesap sorulur... Hep birlikte takipçisi olacağız inşaallah..." ifadelerini kullandı.