Damadımız Tarkan'dan Büyük Jest!

İstanbul ve Köln’deki evlerini doğacak çocukları için tadilata sokan, 17 bin TL’ye bebek arabası alan Tarkan, şimdi de 4.5 aylık hamile olan eşi Urfalı Pınar Tevetoğlu için aşçı tuttu.HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, kız bebek bekleyen çiftten Megastar, vaktinin büyük bölümünü Tarabya’daki evlerinde geçiren eşi için aşçı tuttu. Ünlü sanatçı, İstinye’de oturan kadın bir aşçıyla anlaştı.Tevetoğlu için yüzde 100 organik malzemelerden yemekler hazırlayan aşçı, mönüyü geleneksel Türk lezzetlerinden oluşturuyor. Yengenin isteği üzerine haftanın üç günü eve yaprak sarması, hünkârbeğendi, kabak tatlısı ve mercimek çorbası gönderiliyor. Kız bebek bekleyen Tarkan-Pınar Tevetoğlu çiftinin çocuklarına Lidya adını verecekleri öğrenildi.