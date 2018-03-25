Demir İşaret Dili İle 'Geçmiş Olsun' Dedi

Eyyübiye Halk Eğitim Merkezinde hasta sonu kursları tüm hızıyla devam ediyor. Çeşitli kurslara katılan öğrenciler hafta sonlarını merkezde eğitim alarak geçiriyorlar.Hafta sonu mesaisi yapan Eyyübiye Milli Eğitim Müdürü ise Halk Eğitim Merkezine giderek kurs gören öğrencileri ziyaret etti.İşaret dili kursunun verildiği bölümde vakit geçiren Demir, öğrencilerin aldığı eğitim hakkında bilgi edindi.İşaret dili sınıfında öğrendiklerini aktaran öğrenciler, işaret dili ile “Geçmiş olsun Furkan, Kalbimiz Seninle”yi işarete döktüler. İşaret dili ile geçmiş olsun dileklerini sunan öğrencilerin arasına Ahmet Demir de katıldı.Öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir’in ziyaretinden oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.