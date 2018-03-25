Taşeron'da Son Durum Ne? Ücretler Belli Oldu!

Taşeron işçiler için promosyon ücretleri süreç için başvuruda bulunun birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Taşeron işçilerin kadro geçişleri bazı kurumlarda tamamlanırken, bazı kurumlarda bu süreç kaldığı yerden devam ediyor. Peki, taşeron işçiler için promosyon ücretleri ne kadar yatırılacak? İşte, kadro geçişleri ve KİT'ler hakkında detaylı bilgilerSabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışanlarla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. KİT'lerde çalışanlar ve asıl işi yapıp da taşeron düzenlemesinin kapsamına girmeyenler, hükümetten müjdeli haber bekliyor." dedi.Atalay, taşeron işçiliğin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, kadro düzenlemesinin bu sorunun çözümüne önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.Taşerona kadro düzenlemesini olumlu bulup desteklediklerini ama eksik yönlerini de her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan Ergün Atalay, şunları kaydetti:"Bu eksikliklerin başında, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin düzenlemenin kapsamına alınmaması geliyor. Bu kapsamdaki çalışan sayısı yaklaşık 70 bin kişi. 1 milyondan fazla insanın kadroya girdiğinin açıklandığı yerde 70 bin civarındaki insanımızın kadroya alınmaması doğru ve adil değil."Atalay, gelinen aşamada hükümet yetkililerinin KİT'lerdeki çalışanlara Hazine'nin kadro vereceği ve bu konudaki çalışmaların sürdüğü yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını dile getirerek, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala KİT'lerdeki çalışanlarla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. KİT'lerde çalışanlar ve asıl işi yapıp da taşeron düzenlemesinin kapsamına girmeyenler, hükümetten müjdeli haber bekliyor." diye konuştu.Hükümetin KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlarla ilgili düzenlemeyi biran evvel kamuoyuyla paylaşmasını da isteyen Atalay, "100 kilometre yol yapıp 5 metresini eksik bırakırsanız, herkes yaptığınız yolu değil, yapılmayan 5 metreyi konuşur. Taşeron işçilere kadro düzenlemesi, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır. Bu yapılmadığı sürece maalesef yapılan düzenleme, kadroya alınmayanlarla anılıp durur." ifadelerini kullandı.