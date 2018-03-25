Fakıbaba’nın ‘hesabı’: Putin yüzde 76 oy almış, biz yüzde 75 alırsak...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Putin yüzde 76 oy almış. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74,99 oy alırsak bu beni rahatsız eder, üzer. Biz 75'in üzerinde olmalıyız" dedi.Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar yaptığı hizmetlerin halka iyi anlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Niçin AK Parti? Neden AK Parti? Neden sayın Recep Tayyip Erdoğan? Türkiye 15 yıl önce neydi, şimdi nedir? Putin yüzde 76 oy almış. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74,99 oy alırsak bu beni rahatsız eder, üzer. Biz 75'in üzerinde olmalıyız. 75,01 eyvallah benim kabülüm ama 74,99 arkadaş sayın Cumhurbaşkanımızın hak ettiği bir rakam değildir. Bizim bunun için çok çalışmamız lazım." diye konuştu.