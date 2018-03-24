Kerimcan'ı Kovdular...

Son dönemlerin gözde isimlerinden DJ Kerimcan Durmaz, Dubai'de arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptığı otelden kovuldu.Otel yönetimi, Kerimcan'ın grubunu çok gürültü yapıp müşterileri rahatsız ettiği için göndermiş. Bu haber sonrası gözler Kerimcan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.