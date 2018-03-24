Bakan Fakıbaba'dan Müjdeli Haber!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yayımlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”iyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: