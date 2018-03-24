Urfalı Baba Bu Akşam Kartal'da Anılacak!

‘Ali Kırca ile Hayat Meydanı’, bu kez Türk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses için 25 Mart’ta Kartallılarla buluşacak.Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenleyeceği ‘Ali Kırca ile Hayat Meydanı’nda Müslüm Gürses’i Anma gecesi, birçok usta sanatçıyı da Kartallı sanatseverlerle bir araya getirecek. 25 Mart 2018 Pazar günü saat 20.00’de Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek anma gecesinde Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, Ezel Akay, Elif Kaya, Muhteşem Candan, Nurettin Soydan, Ahmet Selçuk İlkan ve İstanbul Arabesque Project yer alacak. Geceye katılacak sanatçılar ve sevenleri, Müslüm Gürses’in yaşamı, müziği ve sosyal yaşamdaki etkilerini anlatırken en sevilen şarkılarını seslendirecek.