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Bu haber 24 Mart 2018 23:02:49 Tarihinde eklenmiştir.

19 yıl önce kaybolmuştu... Sırrı 1 doların üstündeki notta çözüldü!

19 sene önce kaybolan Mikelle Biggs ile ilgili önemli bir ipucuna rastlandı. ABD'de 19 yıl önce evinin önünden kaybolan 11 yaşındaki Mikelle Biggs adlı kız çocuğuna ait olduğu düşünülen not, 1 dolarlık banknotun üzerinde bulundu.

19 yıl önce kaybolmuştu... Sırrı 1 doların üstündeki notta çözüldü!

19 yıl önce ABD'nin Arizona eyaletindeki evlerinin önünden kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili ilginç bir ipucu ortaya çıktı.

1999 yılının Ocak ayında, evlerinin önünde dondurma arabasını beklerken ortadan kaybolan ve bir daha da izine rastlanmayan Mikelle Biggs isimli çocuğun yazdığı düşünülen bir not ortaya çıktı.

"HAYATTAYIM" YAZDI!

Sabah'ın haberine göre, 1 dolarlık bir banknotun üzerinde tesadüfen fark edilen notta: "Benim adım Mikel Biggs, Mesa'dan kaçırıldım. Hayattayım" yazıyor.

Polis potansiyel ipucunun gerçek olmadığından ve zalimce bir şaka olduğundan korktuğunu söylerken notun, kızın kaybolduğu yerden 1400 mil uzaklıkta, Wisconsin'de bulunduğu açıklandı.
19 yıl önce kaybolmuştu... Sırrı 1 doların üstündeki notta çözüldü!
AİLENİN EN BÜYÜK KORKUSU

Bir çocuğun elyazısına benzeyen notta çocuğun ilk adının yanlış yazıldığı görülüyor. Neenah Polis Araştırmacısı Adam Streubel, Arizona eyaletine bu ipucunu araştırdıklarını ama bunun meşru olmayacağından ve acımasız bir şaka olabileceğinden korktuklarını söyledi.

Mikelle'nin kız kardeşi Kimber, 1999 yılında dondurma kamyonunu beklerken evlerinin dışına çıkarken onu gören son kişiydi.

Kimber kardeşinin yanından 90 saniyeliğine ayrıldıktan sonra küçük çocuk ortadan kayboldu. Mikelle'in bisikleti evlerinden iki mahalle ötede bulunmuştu.

Yetkililer eyaletteki her bir dondurma kamyonunu aramış ve 20 kadar cinsel suçlardan hükümlü kişi ile görüşmüş ancak arayıştan hiçbir sonuç alınamamıştı.

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