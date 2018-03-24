Urfa İçin Güzel Haber,Sona Gelindi!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için hazırlanan İmar ve Parselasyon Planı üzerinde yapılan değişikliğin değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Fatih Çelikkaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Emin Özçınar, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile Gıda İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı.Toplantıda, GIDA İhtisas OSB için hazırlanan İmar ve Parselasyon Planı üzerinde yapılan değişiklikler değerlendirilerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kontrol ve onayına sunulması, OSB alanına çekilecek olan şantiye elektriği, Gıda İhtisas OSB Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Temsilcisinin belirlenmesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı”na yapılacak olan başvurular ile projelerde istihdam edilecek personelin özelliklerinin belirlenmesi konuları ile imar planı onaylanması sonrasında parselasyon işlemlerinin yapılma yöntemleri belirlenerek karara bağlandı.Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Erin, Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB için mevcutta 80’in üzerinde yatırım başvurusu olduğunu, hazırlığı tamamlanan imar ve parselasyon planının bakanlıkça onayının ardından arsa tahsislerine başlanacağını ifade ederek, “Şanlıurfa’ya hayırlı, uğurlu olsun” dedi.