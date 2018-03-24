Çiğ Köfte Ve Ciğer Kebabı Resmen Şanlıurfa'nın!

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) girişimleri ile tescil edilen 13 yöresel ürünün “Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi” düzenlenen törenle ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol’a verildi.

ŞUTSO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescili için başvurusu yapılan ve tescil edilen 13 ürünün “Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi” Cevahir Han Restoran’da gerçekleştirilen törenle ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol’a takdim edildi. ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol’un ev sahipliğinde düzenlenen törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanları Faruk Çelik ve Kutbettin Arzu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ile çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Türkiye Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Faruk Çelik yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Ciğer Kebabı, Tırnaklı Ekmek, Haşhaş Kebabı, Açık Ekmek, Pencer (Pazı) Boranısı, Yumurtalı Köfte, İsot Çömleği, Frenk Çömleği, Üzlemeli Pilav, Lebeni, Su Kabağı Yemeği, Zerde ve Külünçe’nin tescil belgeleri verildi. Törende “Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi” alan ürünler de sergilendi.

Bilindiği üzere ŞUTSO girişimleri ile tescil edilen Çiğköfte, Urfa Biyambalı, Urfa Eşkilisi ve Urfa Şıllık Tatlısı’nın Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi daha önce alınmıştı. Yine, ŞUTSO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescili için başvurulan ve tescili süresi biten 2 ürün var, 7 ürün ise inceleme aşamasında bulunuyor.