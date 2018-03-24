O Milletvekilinin İddiaları Asılsızdır!

Bir milletvekili tarafından Bosna Hersek'ten getirilen sığır karkas etlerle ilgili verdiği soru önergesi bazı medya organlarına olumsuz algı doğurabilecek şekilde yansımıştır. Soru önergesinde yer alan iddialarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

"Bilindiği üzere Kurumumuz, Bakanlar Kurulu tarafından verilen tarife kontenjanları kapsamında et ithalatı gerçekleştirmektedir.

İthal edilen etlerin, getirilen ülkede kesimi, parçalanması ve paketlenmesi gibi işlemler Bakanlığımızca görevlendirilmiş veteriner hekimlerin gözetiminde, konuyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. Ülkemize girişi gerçekleşen etler de yine veteriner hekimlerimiz tarafından Veteriner Sınır Kontrol Noktalarında gerekli analiz ve kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Yani ithalat uygulamalarımızdaki bütün işlemlerde gereken hassasiyet gösterilmekte, sağlık açısından risk taşıyan hiçbir ürünün ya da hayvanın ülkemize girişine müsaade edilmemektedir.

Bosna Hersek'ten getirilen etler de Veteriner Sınır Kontrol Noktası'nda gerekli kontrollere tabi tutulmuştur. Yapılan bu kontrollerde bu etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları çıkana kadar bu etler depolarımızda muhafaza altına alınmış, iddia edildiği gibi piyasaya sürülüp vatandaşların tüketimine sunulmamıştır.

Söz konusu etlerin imha işlemleri, ithalatçı firmanın, imhaya ilişkin itirazıyla ilgili yasal prosedürlerin tamamlanmasından sonra Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Depolarımızda incelemesi devam eden ve olumsuz raporu olan başka parti et ürünü bulunmamaktadır.

Ayrıca, konuyla ilgili milletvekillerinden gelen soru önergeleri ile vatandaşlardan gelen bilgi edinme başvurularının tamamına cevap verilmiştir. Dolayısıyla bu konuda kamuoyundan bilgi saklanması söz konusu değildir.

Bu konuyla alakalı olarak 23 ve 25 Ocak 2018 tarihlerinde Kurum resmi internet sitemizde gerekli açıklamalar zaten yapılmıştır. Bu açıklamalarda, söz konusu iddiaların asılsız ve tamamen Kurumumuzu karalamaya yönelik olduğu ifade edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."