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Bu haber 24 Mart 2018 21:34:03 Tarihinde eklenmiştir.

17 yaşındaki PKK'lı teröristten şoke eden ifadeler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, ifadesinde örgütün çocukları da kullanarak yürüttüğü hain planlar hakkında bilgiler verdi.

17 yaşındaki PKK'lı teröristten şoke eden ifadeler

Cumhuriyet savcısı, 15 Şubat'ta Afrin kırsalında yakalanan Suriye uyruklu A.S.T. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Terörist hakkında "Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.  İddianamede, Suriye vatandaşı olan "suça sürüklenen çocuk" A.S.T'nin grubundaki diğer terör örgütü mensupları ile Zeytin Dalı Harekatı süresince YPG/PKK saflarında yer aldığı, Kürt halkının Suriye'den sığınmak amaçlı Türkiye'ye geçmesini engellemek için sınır hattında görev yaptığı belirtildi. 

Teröristin Afrin kırsalında bulunan Arşali mezrasına gelerek burada bulunan TSK ve Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) karşı sızma girişiminde bulunarak keşfe çıktığı, bu bölgede güçleri yettiği taktirde TSK ve ÖSO'ya saldıracakları kaydedilen iddianamede, "Olay tarihinde suça sürüklenen çocuk ve beraberindeki teröristlerin bu durumunun TSK tarafından fark edilmesi üzerine fırtına obüsleri ile bulunduğu gruba yönelik atış yapıldığı, bu atış esnasında suça sürüklenen çocuğun yanında bulunan 7 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği, kendisinin de olayda yaralandığı belirlendi." ifadesi kullanıldı. 

"8. sınıf öğrencisiyken örgüte katılmış" 

Tutuklu A.S.T, iddianamedeki ifadesinde, 2016 yılında Kamışlı beldesinde 8. sınıf öğrencisiyken Kürt asıllı sınıf arkadaşının aracılığıyla örgüte katıldığını anlattı. 
Ailesinin o zamanlarda fakir olduğunu ve para kazanmak için örgüte katıldığını iddia eden A.S.T, şöyle devam etti: 

"Suriye Serekani şehrindeki YPG noktasına gidip kendilerine katılmak istediğimizi söyleyip, katıldık. Derik beldesinde bulunan YPG'ye ait eğitim kampında 2,5 ay süreyle siyasi ve askeri eğitim gördüm. Benimle birlikte 30 kişi aynı eğitimi alıyordu, kampta siyasi eğitimi Renas, silah eğitimini Agit isimli örgüt mensupları veriyordu. Bu eğitimlerimiz bittikten sonra düzenlemem Serekani'ye Türkiye sınırına yapıldı. Burada 7-8 ay boyunca Suriye'den Türkiye'ye kaçmaya çalışan Kürt ve Arap halkının önünü kapatıp geri çevirmek üzere görev yaptık. Ardından düzenlemem Menbiç'te bulunan Sertiştirin alayına yapıldı. Burada her biri 20 örgüt mensubundan oluşan 4 tabur toplam 80 örgüt mensubuyla suikast, sabotaj, bomba ve suikast eğitimi aldık." 

"Menbiç'ten Afrin'e getirdiler" 

Kendilerine eğitim veren yabancı ülke askerinin olmadığını ancak etrafta Amerikalı ve Rus askerlerini gördüğünü belirten A.S.T, "Biz Menbiç'te eğitime devam ederken Zeytin Dalı operasyonu başladı, operasyon başlayınca eğitimi durdurdular, eğitim gören toplamda 80 kişiyi Afrin'de bulunan YPG militanlarına destek olmak maksadıyla gönderdiler. Tahminen 7 Şubat'ta Menbiç şehrinde bulunurken bizi toparladılar, silah teçhizatımız ile YPG üniformalı olarak iki otobüse binerek Suriye rejiminin kontrolünde bulunan yollardan Afrin'e getirdiler." ifadesini kullandı. 

A.S.T, Afrin'e geldikten sonra şehir içinde bir sığınağa götürüldüklerini aktararak şu bilgileri verdi: 

"Orada yaklaşık 5 gün kaldık. Deşifre olmamak için o sığınaktan hiç çıkmadık. 5 gün sonra biri yanımıza gelerek 8 kişi istedi. 8 kişi sığınaktan çıkarak bir araçla Cinderes beldesine geldik. Oradan da yürüyerek Arşali mezrasına geldik. Arşali mezrasında da yaklaşık 2 gün kaldık. Daha sonra keşif maksadıyla Hacıiskender köyü bölgesine gittik. Orada ÖSO ve Türk askerlerinin olduğunu gördük, gece oraya sızmak için plan yaparken Türk askerleri bizi fark etti ve üzerimize tank veya topla atış yaptılar bu atış esnasında yanımda bulunan 7 kişi öldü ve bir tek ben sağ kaldım." 

Kanas taşıyanlar sivil kıyafetli 

A.S.T, yaralandığı olayda yanındaki terörist grubu içerisinde 15-16 yaşlarında çocukların yer aldığını, kanas suikast silahı taşıyanların sivil kıyafetli olduğunu belirterek, "Amacımız Afrin kırsal alanında şehir merkezine doğru ilerleyen ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerini durdurmaktı. O yüzden biz bir grup olarak Arşali mezrasına geldik. Burada keşif yapıp ÖSO ve Türk askerlerinin yerlerini tespit edecektik böyle bir tespit yaptıktan sonra saldırabilirsek saldıracak, yapamazsak takviye kuvvet isteyecektik." bilgisini verdi. 

Pişman olduğunu belirten A.S.T, "YPG terör örgütü Kürt gençliğini kendi ve batılı devletlerin istekleri doğrultusunda kullanarak Müslümanı Müslümana kırdırmaya çalışıyorlar. Ben şimdi anlıyorum." ifadesini kullandı. (Hürriyet)
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