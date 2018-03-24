Urfa'da Neler Oluyor,Kim Bu Kaymakam?

TÜRKİDARENET Yazarı Hüseyin Akkaş, Şanlıurfa'da bir ilçeyi yazarak burada bir ihalede usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Akkaş ilçe ve yetkililerin adını vermedi... İşte Akkaş'ın o yazısı:

Yüzölçümü büyük,

Nüfusu kalabalık,

Hâliyle Büyükşehir Belediyesi olan bir ilimiz.

Kaymakamımızın görev yaptığı ilçe nüfusu 80 binden fazla.

Hal böyle olunca rant denilen şey fazla oluyor. Mevcut kaymakamımızdan 2 önce ki Mülki İdare fiziksel olarak karizmatik olduğu gibi karekter olarakta karizmatik durduğu için bahsedeceğimiz vekilimiz pek söz geçiremez.

Kararname ile görev yeri değişince yerine gelen kaymakam ile dirsek temasına geçen vekil kendi akrabası hakkında bile kaymakama dedikodu yaparak Aman dikkat et ha! diye kendine göre dostane ikazda bulunmayı ihmal etmez.

Kaymakam kaçın kurrası, yutar mı bu lafları.

Bir ihale yapılır, ihale içeriğini burada yazarsak o zaman yazı konusu olan kaymakam beyin sadece adını yazmamış oluruz.

Yayından kaldırılan bir önceki yazımda gizem olsun diye Vali ve Vali Yardımcısının adını bahsetmemiştim lakin bu sefer durum öyle değil.

İhale yapılır ama kaymakamımız durumdan nem kapar. Öyle çok derine dalmadan yüzeyden bir inceleme yapar ki ihale tutarının yarı miktarı buhar olmuş. Elbette ilçe sakini olan tanıdıklarımızın anlattığı iddialar böyle.

Kaymakamımız işin üstüne varınca buhar olan para geri gelmese de 2. el falan bir şeyler alınıp yerine kondu diye aktardı ilçede yaşayanlar.

Şimdi diyeceksiniz, Vali beyin haberi yok mu bu olanlardan?

Olmaz olur mu?

Haberi var ama neden aktif bir şekilde atağa geçmemesi ayrı bir yazı konusu.,

İddia edilen ihale dumanı dağılınca dostane nasihat ve ikazlarda bulunan vekil atağa geçer. Kaymakamımız hakkında ileri geri konuşmalar.

Ankara'ya gittiğinde bakanlığa komik şeyler anlatır. Öyle ki dinleyenler yüzüne karşı olmasa bile içten içe kahkahalar atar.

Bu ilçemizde yukarıda bahsettiğimiz hem fiziki hem karakter olarak karizma olan kaymakamlarımızın ardından yeni mülki idare amirimiz göreve başlar.

Tam tahmin ettiğiniz olur.

Vekil dirsek temasını gelen kaymakamla devam ettirir.

Sonuç mu şaşırtıcı.

Bu kaymakamımız, vekilin etkisinde kalır.

Kanatlarının altına sığınır. Gün gelir o velil aday gösterilmez. O zaman ne yapacaksın peki?

İleri geri düzensiz konuşmalarına mı yanacaksın yoksa sığınacak saçak altı mı arayacaksın?

Bitti mi?

Hayır...

Kaymakamımız kendisinden önce görev yapan meslektaşları hakkında ileri geri dedikodu yapsa neyse der miyiz bilinmez.

Bu kaymakamlarımız hakkında yasal suç teşkil edecek fiil işlediklerini söyler.

Ne aciz bir durum. Böyle bir şüphen varsa bakanlıktan müfettiş istersin ve başlatırsın soruşturmayı. Kahvehane erbabı gibi kendi meslektaşların hakkında biri şöyle yaptı, diğeri de böyle yaptı diye sağda solda konuşmak nedir?

Yetki sokaktaki vatandaşta değil, sende. Başlat soruşturmayı.

Neyse kaymakama akıl vermek ne haddime.

Bu mevcut kaymakamın dedikodusu önceki kaymakamlara aktarılınca tahmin ediniz ne yapmışlar.

Muhatap alıp cevap vermek şöyle dursun, duymazdan gelip konuyu kapatmışlar.

Yukarıda vali beyden bahsetmiştik ya...

Vicdanı kendisini rahatsız etmiş olmalı ki şu cü mleyi kurmuş; haklıydın ama arkanda duramadık.