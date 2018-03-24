Urfa'yı Olumsuz İmajdan Kurtarmalıyız!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Karaköprü ilçesindeki Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliklerde bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin; orman varlığının arttırılmasına yönelik Türkiye genelinde çeşitli projelerin yürütüldüğünü, Şanlıurfa’nınsa orman varlığı anlamında olmaması gereken yerlerde olduğunu kaydetti.Sürdürülebilirlik açısından bunun kabul edilemeyeceğini sözlerine ekleyen Vali Erin: “Orman Bölge Müdürlüğümüzün rehberliğinde, belediyelerimizin bu konuya daha çok katkı vermesi, ağaç dikilebilecek bütün alanların değerlendirilmesine yönelik yeni bir vizyonu ortaya koymaya ihtiyacımız var. Tüm kurumların imkanlarını seferber etmesi ve 700 binin üzerindeki öğrencilerimizin her birinin iki tane fidan dikip bunu sahiplenip büyütmesini sağlayabilirsek bile sadece Milli Eğitim eliyle iki milyon fidan Şanlıurfa’mıza kazandırılabilir” dedi.“Ağaç ekilebilir her alanı değerlendirerek daha yeşil, daha nefes alabilir ve daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmak zorundayız” diyerek konuşmasını sürdüren Vali Erin: “Her tarafı betona dönüştürmeye başladığımız ve birinci sınıf tarım arazilerine bile bina dikmeye başladığımız bu cinnet halinden hızlı bir şekilde uzaklaşmamız lazım. Orman Bölge Müdürlüğümüz, Gap İdaresi Başkanlığımız, DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte Tek Tek Dağlarındaki 50 bin hektar alana milyonlarca fidanı dikebilir, bakımını gerçekleştirebilir böylelikle Şanlıurfa’nın orman varlığını yüzde 1,4’ten yüzde beşlerin üzerine çıkarma yolunda önemli adımlar atabiliriz. Bu projeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun da desteğini alarak oraya milyonlarca zeytin ağacını dikerek hem zeytinlik ormanı oluşturalım, hem de bölgedeki insanımıza ekonomik bir katkı sunalım. Öbür taraftan da büyükşehir ve diğer belediyelerimizin ferdi olarak yürüttükleri projelerle inşallah Şanlıurfa’yı bu olumsuz imajdan kurtararak orman varlığını yüzde yirmiler civarına çıkaran bir ile taşıma gayretini sarf etmemiz lazım” şeklinde devam etti.Yapılan konuşmaların ardından etkinlikler Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verilmesiyle devam etti. Etkinliklerin sonunda ise protokol üyeleri öğrencilerle birlikte okul bahçesine zeytin fidanları dikti.Düzenlenen etkinliklere Vali Abdullah Erin’le birlikte; Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Gap İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver, Orman ve Su İşleri 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Müftüsü İhsan Açık ve davetlilerle öğrenciler katıldı.