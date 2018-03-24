Urfa’da Yol Çöktü. Çözümü Vatandaşlar Buldu

Karaköprü ilçesinde bulunan Şenevler Mahallesindeki asfalt yol sebebi bilinmeyen bir şekilde çöktü.Çöküntüyü gören çevre sakinleri yetkililere haber verdi. Yetkililer anında müdahale etmeyince vatandaş çözümü kendi üretti.Tehlike arz edecek şekilde çöken asfalt yolu sandalye ile kapatıp etrafına taşlar döşeyen çevre sakinleri, çökmüş yoldan geçenlerin tehlikeye girmemesi adına önlemlerini kendileri aldı.Yetkililerin gelip yolu onarmasını bekleyene kadar oluşabilecek bir tehlikeye engel olmak için böyle bir yola başvurduğunu dile getiren çevre sakinleri “Yolun çöktüğünü yetkililere bildirdik. Onlar gelip yolu yapana kadar bu şekilde önlem almak istedik” yorumunda bulundular.