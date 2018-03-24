Harran Konteyner İşçilerine Kadro Verildi.

Bu haber 24 Mart 2018 13:40:11 Tarihinde eklenmiştir.

Harran’da Konteyner işçilere kadro verildi. Geçici olarak Barınma Merkezinde çalışan personellerin isimleri Kaymakamlık tarafından listelendi.İsim listelerinin asıldığı kapıda kalabalık oluşturan işçiler kadroya alınıp alınmadığını heyecanlı bir şekilde beklerken, kadroya alınan işçiler büyük sevinç yaşadılar.Kadroya alınan işçilerin isim listeleri aşağıdaki görselde belirtildi;