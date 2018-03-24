Görebilmesi İçin 80 Bin Lira Gerekli

Şemsenur adlı minik kız dünyaya iki gözleri görmeden geldi. Ameliyatı için gerekli olan miktar ise 80 bin TL. Şemsenur için Urfalıların yardımelini uzatması için sosyal medya hesabından duyuru yapan bir yakını yarın (25.03.2018) tarihinde Suruçta yardım toplayacaklarını duyurdu.Damlaya damlaya göl olur misali 80 bin TL’nin kısa sürede toplanabilmesi ve Şemsenur’un ameliyat olması açısından Urfa halkına yardım çağrısında bulunuyoruz. Urfa bürokratları, iş adamları, esnaflar ve yardım etmek isteyen herkese bu çağrıyı yapıyoruz. Şemsenur için birlik olma zamanı...Yardım yapacak durumda olmayan vatandaşlar için aşağıdaki metni sosyal medya hesaplarından yayınlayarak da destek olabilirler