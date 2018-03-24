Görebilmesi İçin 80 Bin Lira Gerekli

Damlaya damlaya göl olur misali 80 bin TL’nin kısa sürede toplanabilmesi ve Şemsenur’un ameliyat olması açısından Urfa halkına yardım çağrısında bulunuyoruz. Urfa bürokratları, iş adamları, esnaflar ve yardım etmek isteyen herkese bu çağrıyı yapıyoruz. Şemsenur için birlik olma zamanı...
Yardım yapacak durumda olmayan vatandaşlar için aşağıdaki metni sosyal medya hesaplarından yayınlayarak da destek olabilirler
“Adı Şemsenur henüz 1,5 yaşında Hayata iki gözü görmeden merhaba dedi ve şuan belki sizlerin de yardımıyla Annesini ve her şeyi görecek… Göz Nakli için Tam 80 bin TL paraya ihtiyaç var.
Bu Hafta sonu (25.03.2018 ) pazar günü Suruç Mehmet Akif Ersoy İlk Öğretim okulunun yanında Kendisi için yardım toplanacaktır.
Uzaktan Şemsenur'a ışık olmak istiyorsanız Benim hesap numaramdan ulaşabilirsiniz…
Yardımlarınız İçin Şimdiden Herkese Teşekkürlerimi Sunuyorum...!
Sizlerde Sayfanızda paylaşırsanız Şemsenur için bir ışık olur...!
Vakıf Bank
IBAN: TR060001500158007301146378
Yavuz Kalkan
0544 200 11 11”
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