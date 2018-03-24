WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!

WhatsApp, son zamanlarda çok sık gündeme geliyor. Gerek tuşlu telefonlar için çıkartacağı uygulamasıyla gerek ise uygulamasına getirdiği açıklamalar yeniliği ile çok konuşulan WhatsApp’ın şimdiki hedefi ise emojiler.WhatsApp’ın Android için yayınladığı beta uygulamasında görülen yeniliğe göre WhatsApp, istenilen emojiyi dakikalarca arama derdine son verecek. Şirket, uygulamasının emojiler bölümüne bir arama barı ekleyecek ve istenilen emojinin anahtar kelimesi girilerek kolayca o emojiye ulaşılabilecek. Örneğin; arama barına gülen yüz yazdığınızda WhatsApp, gülen yüz emojilerini önünüze serecek. Siz de istediğiniz gülen yüz emojisini seçerek sohbetinizde kullanabileceksiniz. Ancak arama barı bununla da sınırlı kalmayacak.Arama kısmından sadece emojiler değil çeşitli eğlenceli GİF’ler ve sticker’lar da bulunabilecek. Aynı Instagram hikayelerinde olduğu gibi anahtar kelimesini yazdığınız GİF’ler ve sticker’lar parmağınızın ucuna sıralanacak. Böylece istediğiniz anlama sahip GİF’i veya sticker’ı mesajlaşmanızda kullanabileceksiniz.WhatsApp, halihazırda bir mesajlaşma uygulaması. Mesajlaşmada da bilindiği üzere hızlı olmak çok önemli. O yüzden dakikalarca istenilen emojiyi ya da gif’i aramak yerine arama kısmına anahtar bir kelime yazarak aramak işleri hayli kolaylaştıracak. Yeni özelliklerin WhatsApp’ın İOS ve Android için yayınlayacağı sıradaki güncelleme ile gelmesi bekleniyor.