Tunca'dan,Siverek'e Müjde!

Şanlıurfa’nın en büyük önceliğinin eğitimdeki sorunları ortadan kaldırmak olduğunu tespit ederek, bu alandaki yatırımlara öncelik veren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in başlattığı eğitim seferberliğine her kesimden destek gelmeye devam ediyor.Önceki gün Kuveytli hayırseverler ile iki okulun yapımı için protokol imzalayan Vali Erin, dün de Siverek’te belirlenen hazine arazisine 12 derslikli bir okul binası yapımını üstlenen Av. Sidar Tunca ile protokol imzaladı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin huzurunda düzenlenen protokole, bağışçı Av. Sidar Tunca ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan imza attı.Şehrin geleceğine yapılacak en büyük yatırımın eğitim alanına yapılacak yatırımlar olduğunu belirten Vali Erin, Şanlıurfa’nın kamu yatırımlarından en büyük payı alan ilk on il arasında olduğunu ve bu yatırımlarda da en büyük kısmın eğitime ayrıldığını belirtti. Şanlıurfa’nın Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir nüfus artış hızına sahip olduğunu ifade eden Vali Erin, “Eğitim alanındaki sorunları ortadan kaldırmadan geleceğe bakmamız mümkün değil. Bunun için devletin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bunun yanında hayırseverler vatandaşlarımızın desteklerine büyük ihtiyacımız var. Bugün de Siverekli bir kardeşimiz olan Av. Sidar Tunca’nın memleketine yapacağı okul için bir protokol imzalıyoruz. Kendisine bu anlamlı bağışından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.Aslen Siverekli olan Av. Sidar Tunca da, memleketine bir okul yapma düşüncesinin uzun zamandan beri olduğunu, bu düşüncesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Vali Abdullah Erin’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.Protokol gereği, Siverek ilçesi Cami Kebir Mahallesinde, mülkiyeti hazineye ait olan 8.698 metrekare alana sahip arsa üzerine, bağışçı Av. Sidar Tunca tarafından 12 derslikli ilkokul binası, saha tanzimi ve çevre duvarı yapılarak, anahtar teslimi Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek.